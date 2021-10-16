Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 октября 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 11 719 жителей Республики

За сутки в ДНР выявили 805 заболевших коронавирусом жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки в Донецкой Народной Республике выявили 805 заболевших коронавирусом жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- 15 октября проведено 1569 исследований, из них выявлено 690 случаев заболевания и у 115 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Таким образом, по состоянию на 10.00 16 октября заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики – 75 545.

За все время 57 969 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 5857 летальных случаев.

Лечение продолжают 11 719 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомствеТем временем, Глава ДНР Денис Пушилин ревакцинировался от коронавируса. Руководитель государства призвал жителей Республики последовать его примеру

Тем временем, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ДНР.

- С учетом того, что мы видим сейчас очередную волну, необходимо каждому предпринимать шаги, которые зависят от нас лично, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что сейчас нужно вакцинироваться.

- Или же тем людям, которые уже вакцинированы были ранее, следует пойти на ревакцинацию. Как это сделал я, - призвал руководитель государства.

Напомним, что лидер страны впервые привился против коронавируса 1 февраля этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы устали терпеть беспредел ВСУ!»: В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ

Люди возмущены бездействием международной миссии в отношении взятого в украинский плен Андрея Косяка (подробнее)