Ушла из жизни великая советская оперная певица Бэла Руденко: Какой запомнили Народную артистку СССР

Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет. Фото: Фрагмент видео YouTube-канала «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

14 октября в возрасте 88 лет перестало биться сердце известной советской оперной певицы, педагога, Народной артистки СССР Бэлы Руденко. Причина смерти не уточняется, но как сообщили журналистам родственники артистки, в последние годы жизни она сильно болела.

Имя Бэлы Руденко навсегда останется в летописи советской оперы. Уроженка поселка Боково-Антрацит, ныне это город Антрацит в Луганской Народной Республике, обладала уникальным талантом, харизмой и мировой известностью.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЫ

Бэла Андреевна Руденко родилась 18 августа 1933 года в семье шахтера-стахановца и учетницы. Любовь к пению у будущей оперной дивы начала проявляться еще в раннем детстве. Певицей она захотела стать после того, как услышала по радио романс Александра Алябьева «Соловей». Именно эта композиция стала первой, которую она исполнила на большой сцене.

После началась война. Семья Руденко была вынуждена эвакуироваться из Антрацита в Ферган (город на востоке Узбекистана). Но даже тогда Бэла не бросила пение. Она начала петь для раненых солдат тем самым подбадривая их в нелегкую минуту. Это были самые первые ее сольные концерты перед выходом на большую сцену.

Все это время Бэла посещала хоровые кружки, ходила на вокальные смотры и концерты. Ее репертуар составляли комсомольские, пионерские и украинские народные песни. После окончания школы педагоги настояли, чтобы их воспитанница поступила в консерваторию. Выбор пал на Одессу.

ДЕБЮТ И МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

В 1956 году Руденко окончила Одесскую консерваторию имени А.В. Неждановой. Дебют на сцене состоялся еще до выпуска. В студентке сразу разглядели талант. К тому же, у Бэлы был редкий высокий голос – колоратурное сопрано.

В 27 лет Бэла Руденко становится Народной артисткой СССР, а спустя 11 лет получает Государственную премию СССР. Ее талант не был заключен в рамки стран Советского Союза. Начиная с 1957 года она много гастролировала за границей: Франция, Япония, США, Канада, Великобритания, Мексика, Бразилия, Норвегия, Швеция, Польша, Венгрия, Чехословакия, Филиппины. Вступала на сценах оперных театров Италии (в том числе «Ла Скала»), Германии, Югославии и др.

«Сопрано, которые выполняют головокружительные пассажи, не прибегая к искусственным приемам, берут любую ноту с абсолютной уверенностью, воспроизводят трели с легкостью флейтиста, - редкое явление. Бэла Руденко - такое редкое явление. Со всех точек зрения ее выступление было триумфом» — писала газета New York Times во время гастролей Руденко по США.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ПЕВИЦЫ

Бэла Анатольевна была дважды замужем. От первого брака с Владимиром Ефременко, заведующий отделом культуры ЦК КП Украины и замминистр культуры УССР, родилась дочь Екатерина.

Вторым ее мужем стал Полад Бюльбюль-оглы – популярный эстрадный певец, композитор, дипломат, педагог и актер. Их роман был полон романтики. Мужчина дарил Бэле цветы, устраивал в ее честь приемы в ресторанах Москвы, Ленинграда, Киева, Баку и других европейских столицах. В 1957 году у них родился сын Теймур. Но частые гастроли и поездки за границу привели к расставанию супругов.

ЗА КУЛИСАМИ

Бэла Анатольевна активно выступала на сцене и успевала вести педагогическую деятельность. Сначала она воспитывала юных дарований в Киевской консерватории, а после перешла в Московскую государственную консерваторию.

В 1995 году она официально заявила о завершении сольной карьеры. Прощальный спектакль состоялся в Большом театре. Руденко исполняла оперу П. Чайковского «Иоланта».

В день смерти Бэлы Руденко на сцене Большого театра показывали спектакль Джакомо Пуччини «Тоска». Его посвятили памяти великой певицы.

— Природа была к ней щедра: прекрасный голос сочетался с внешней красотой и исключительным обаянием. Такой талант нельзя было не заметить, — говорится в тексте соболезнований коллектива театра.

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