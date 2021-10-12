Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 октября 2021 года: Медицинская система не выдерживает нагрузки из-за возросшего числа больных COVID-19

Медики не в состоянии справиться с массовым наплывом больных Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения. Так, только за минувшие сутки медики зарегистрировали 739 случаев заражения жителей и 422 факта пневмоний.

- За 11 октября провели 1405 исследований, из которых коронавирус был подтвержден в 643 случаях, а у 96 пациентов на присутствие инфекции указывали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за все время эпидемии в Республике уже были подтверждены 72314 случаев заболевания COVID-19. Сейчас на лечении находятся 10724 пациента, сняты с учета после выздоровления 56109 человек, а также зарегистрирован 5481 летальный случай.

Сейчас на лечении в больницах находятся более 10 тысяч пациентов с ковидом Фото: Олег Укладов

В Минздраве отметили, что служба экстренной медицинской помощи не в состоянии справиться с массовым наплывом больных и не может обеспечить их своевременную госпитализацию в больницы. Также существенно возросло количество пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, из-за чего в медучреждениях столкнулись с нехваткой кислорода.

- Несмотря на титанические усилия медработников, оказывающих помощь инфицированным пациентам, количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения, - заявили в ведомстве.

В сложившихся условиях жителям Республики категорически не рекомендуют посещать людные места, а также призывают строго соблюдать карантинные меры и своевременно прививаться от коронавируса, поскольку вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни и смерти.

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