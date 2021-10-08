Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 октября 2021 года: Заболеваемость COVID-19 растет в Республике пугающими темпами

Из-за наплыва пациентов врачи не успевают осматривать больных Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уровень заболеваемости коронавирусом в Донецкой Народной Республике стремительно растет. Эпидемия резко набирает обороты, о чем свидетельствует ежедневный отчет Министерства здравоохранения. Так, за прошедшие сутки в Республике зарегистрирован 631 случай заражения жителей коронавирусной инфекцией. При этом из больниц выписались 283 пациента, которые ранее проходили лечение от COVID-19 и смогли выздороветь.

- За 7 октября провели 1276 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 591 случай заболевания и у 40 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Все актуальней становится проблема пневмоний, развивающихся на фоне коронавирусной инфекции. Так, за минувший день медики обнаружили воспаление легких у 436 жителей, обратившихся в больницы. Из них были госпитализированы 216 человек.

С учетом всех данных, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в ДНР уже перевалило за отметку в 71 тысячу, и эта цифра только продолжает увеличиваться. При этом на учете у врачей состоят 10243 жителя ДНР, которые продолжают лечиться. 5304 человека не смогли перенести болезнь и скончались, причем 85 из них - только за последние сутки.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице ДНР открывают новые ковидные базы. Так, 4 октября было объявлено о перепрофилировании эндокринологического отделения ЦГКБ № 3 города Донецка в госпитальную базу, которая займется лечением больных с COVID-19 и пневмониями.

В Республике открывают новые ковидные базы Фото: Олег УКЛАДОВ

С этого дня начала свою работу и ковидная база в Шахтерске.

- У нас сейчас открыты 39 госпитальных баз общей коечной мощностью 3734 места, из которых 925 - места кислородные. Открываем новые госпитальные базы. Готовится с 4 октября открытие госпитальной базы на 40 мест в городе Шахтерске, - ранее сообщал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

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