Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 октября 2021 года: Лечение от COVID-19 проходят более 10 тысяч жителей

Ежедневно количество больных коронавирусом и пневмонией в ДНР увеличивается на тысячу Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 664 жителя, еще 400 - пневмонией. Всего сейчас на лечении – стационарном и амбулаторном - находятся 10010 жителей. 86 человек умерли от опасной инфекции. За это время 289 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1442 исследования, из них выявлено 587 случаев заболевания (40,7 %) и у 77 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 69890. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 10010 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 54731. Летальных случаев – 5149.

За сутки выявлено 400 случаев пневмонии, на 20 случаев меньше, чем за предыдущий день. 151 человек госпитализирован. Всего на лечении 3774 пациента с пневмониями, из них 1401 на кислородной поддержке (+116 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

Кроме этого, можно бесплатно сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику.

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