Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 октября 2021 года: В Республике растет количество пневмоний, вызванных COVID-19

За минувшие сутки медики выявили воспаление легких у 420 больных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике растет количество пневмонийных больных. За минувшие сутки медики выявили 420 таких пациентов, из них госпитализировали 173 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Сейчас в медучреждениях находятся на лечении 3800 пациентов с пневмонией, причем 1332 из них пребывают в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили общую статистику. Так, по состоянию на 5 октября в Донецкой Народной Республике подтверждены 69226 случаев заболевания жителей коронавирусной инфекцией (639 человек заразились инфекцией только за прошедшие сутки).

Всего в больницах ДНР на лечении от коронавируса находится 9721 человек. Также медики зафиксированы 54442 случая выздоровления и 5063 смертельных исхода болезни.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице ДНР открываются новые ковидные базы. Так, 4 октября было объявлено о перепрофилировании эндокринологического отделения ЦГКБ № 3 города Донецка в госпитальную базу, которая теперь займется лечением больных с COVID-19 и пневмониями.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице ДНР открывают новые госпитальные базы Фото: Олег ЗОЛОТО

С этого дня должна начать свою работу и ковидная база в Шахтерске.

- У нас сейчас открыты 39 госпитальных баз общей коечной мощностью 3734 места, из которых 925 - места кислородные. Открываем новые госпитальные базы. Готовится с 4 октября открытие госпитальной базы на 40 мест в городе Шахтерске, - ранее сообщал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

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