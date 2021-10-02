Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 октября 2021 года: За сутки 662 жителя вылечились от COVID-19

Ежедневно количество больных коронавирусом и пневмонией в ДНР увеличивается почти на тысячу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 704 жителя. 70 человек умерли от опасной инфекции. За это время 662 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1466 исследований, из них выявлено 642 случая заболевания (43,8 %) и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 68587. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 9419 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 54138. Летальных случаев – 5030.

За сутки выявлено 379 случаев пневмонии, на 28 случаев меньше, чем за предыдущий день. 133 человека госпитализированы. Всего на лечении 3728 пациентов с пневмониями, из них 1126 на кислородной поддержке (+94 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

Кроме этого можно бесплатно сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику.

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