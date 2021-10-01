Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 сентября 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 9447 жителей Республики

За сутки от коронавируса в ДНР вылечились 1005 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки в Донецкой Народной Республике выявили 682 заболевших коронавирусом жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- 30 сентября проведено 1392 исследования, из них выявлено 546 случаев заболевания и у 136 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 10.00 1 октября заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики – 67 883.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 1005 жителей.

За все время 53 476 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 4157 летальных случаев.

Лечение продолжают 7344 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

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