Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 сентября 2021 года: Республика обновила максимум по числу зараженных

Число заболевших короновирусом неуклонно растет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике растет количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки медики обнаружили наличие инфекции еще у 807 человек, 41 житель скончался от последствий болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 29 сентября провели 1405 лабораторных исследований, из них выявили 650 новых случаев заболевания, а у 157 пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 565 человек. А вот у 317 пациентов, обратившихся за медицинской помощью, была обнаружена пневмония. Из них в больницы госпитализировали 158 человек.

Таким образом, за все время пандемии в ДНР медики зарегистрировали 67201 случай заражения жителей COVID-19. Уже прошли курс лечения и полностью выздоровели 52471 человек, продолжают лечиться 9855 пациентов, не смогли перенести болезнь 4875 граждан.

Напомним, новая госпитальная база для больных COVID-19 откроется в городе Шахтерск. Она начнет работать с 4 октября и будет рассчитана на 40 коек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

С 4 октября в Шахтерске начнет работать новая госпитальная база для ковидных больных Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас сейчас открыты 39 госпитальных баз общей коечной мощностью 3734 места, из которых 925 - места кислородные. Открываем новые госпитальные базы. Готовится с 4 октября открытие госпитальной базы на 40 мест в городе Шахтерске, - отметил он.

Тем временем в других лечебных учреждениях Республики проводится доукомплектация необходимым оборудованием и расходными материалами. Глава ДНР Денис Пушилин планирует лично проверить оснащенность ряда из них.

- Сейчас будет усилен контроль по обеспечению медицинских учреждений всем необходимым. Александр Александрович (Оприщенко. - Авт.), настоятельно вас прошу работать в тесной связке с главврачами, и с особым вниманием отнестись к проблемным вопросам на местах. Я планирую тоже вместе с вами посетить ряд ковидных баз, - сказал глава государства на селекторном совещании.

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