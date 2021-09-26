Социолог Евгений Копатько: «Жители Донбасса продолжают получать российские паспорта. Последствия этого мы скоро сможем увидеть»

Социолог Евгений Копатько родом из Донбасса и известен своей принципиальной позицией по поддержке его народа Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Социолог Евгений Копатько – один из немногих, кто не боится в эфирах российского ТВ резать правду-матку о положении в Донбассе, о катастрофической усталости его жителей и необходимости завершать конфликт. Чем снискал уважение своих земляков и недовольство противников. Тем приятнее было встретить Евгения в Донецке.

Нужно создать условия и люди не уедут

- Знаю, что ты родом отсюда, периодически бываешь в Донецке. Скажи, какие изменения в городе сразу бросаются в глаза? – спрашиваю своего собеседника.

- На улицах стало больше людей, удивляет огромное количество дорогих авто. А еще выросла цена на недвижимость, - заметил Евгений. – Дончане из тех, кто даже во время войны поддерживает город в чистоте. Если нашим людям дать такую возможность, они стремительно все восстановят. Для этого, во-первых, им нужно обеспечить гарантии безопасности жизни. Во-вторых, определиться с их статусом и положением. А, в-третьих, дать возможности для развития экономики. Дальше они все сделают сами.

Ад в жизни дончан продолжается восьмой год Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Недавно бурно обсуждалась новость о программах содействия по переселению жителей ДНР и ЛНР в малонаселенные регионы России. Ты сам как к этому относишься?

- Как человеку и гражданину, мне было бы интересно обсуждать не то, правильно ли это, а поиск возможностей, как сделать, чтобы люди оставались тут. Если обеспечить то, о чем я сказал выше, люди никуда не захотят уезжать. Наоборот, люди будут возвращаться сюда.

Первое, что необходимо сделать – создать льготные условия для ведения бизнеса, для его открытия, регистрации. Дать людям какие-то ключевые направления, где они могут проявить себя. Просто Донбассу, кроме себя, ни на кого рассчитывать не приходиться. Почему я так считаю? Поясню. На сегодняшний день Украина не готова к диалогу, минские соглашения не работают, поэтому придется опираться на собственные ресурсы. Они у Донбасса есть. Нужна только консолидация местной власти и доверие населения. И тогда российской элите станет понятно, что Донбасс – не нахлебник. Именно эту точку зрения я довожу политикам. А как только станет понятно, куда мы двигаемся, динамика восстановления Донбасса будет очень стремительной. Говорю это с уверенностью, зная характер своих земляков.

Поселок Октябрьский регулярно под обстрелом, а это 10 минут езды от центра Донецка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Точка невозврата давно пройдена

- Да, и тебе многие благодарны за принципиальность. Ты часто говоришь об усталости дончан. А не наступила ли она на Украине?

- Там все иначе. Украина не находится под санкциями – раз. И не в блокаде восьмой год, как Донбасс – два. О войне там так не говорят, в Киеве живут другой жизнью. Да, деруссификация на Украине вышла уже на бытовой уровень, огромное количество людей там получили военный опыт, милитаризация сознания общества доведена до крайности, а это цементирует социум. Но предпосылок для диалога так и не возникло. Всех политических оппонентов там зачищают на корню, причем, как сторонников майдана, так и его противников.

А после статьи Владимира Путина, где он говорит, что русские и украинцы – один народ, там провели несколько опросов. Так вот, 55% там не считают русских и украинцев одним народом и только 41% - считают. До войны для большинства украинцев Россия была братским государством и главным стратегическим партнером. А если сейчас там проведут референдум за вступление в НАТО, то, поверьте, его поддержат большинство.

Но события в Афганистане показали, что кажущееся прочным и нерушимым, может рухнуть в одно мгновение. Нынешний мир имеет свойство быстро меняться.

Жительница Старомихайловки возле магазина в центре села Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Депутаты Госдумы должны помнить свои обещания дончанам

- Стоит надеяться дончанам на то, что прошедшие недавно выборы в Госдуму, как-то изменят в лучшую сторону их положение?

- Поездки в Республику будущих кандидатов, а теперь уже депутатов Госдумы, дают надежды на перемены. Они увидели, как все обстоит на самом деле, увидели потенциал Донбасса и возможности его жителей, убедились, что здесь есть почти все стандарты российской жизни. Одно дело это им повторяет Копатько или кто-то другой с экрана, а другое дело убедиться воочию. Хочется, чтобы они не забыли теперь о своих предвыборных обещаниях и принимали решения, которые облегчат жизнь дончан.

Не будем забывать, жители Республик продолжают получать российское гражданство. И придет то время, когда количество перейдет в качество. Последствия этого мы можем увидеть в самое ближайшее время.

- Что можно изменить в жизни Республик уже сегодня?

- Далеко ходить не надо. Возьмем вопрос работы границы между ДНР и Россией. Чтобы сделать ее прохождение комфортным и быстрым, не требуется каких-то грандиозных усилий или огромных ресурсов. А сколько бы людей были бы благодарны за это пограничникам и с той, и с другой стороны! И это бы стало еще одним доказательством, что Донбасс небезразличен России. И это только один пример.

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