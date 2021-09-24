Состоялась первая премьера 95-го юбилейного сезона муздрамы Донецка

Даже 25 миллионов евро могут не принести счастья, если внутри – пустота Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна представил очередную премьеру. Ею стал спектакль «Счастливый случай» режиссера Владимира Быковского.

- Зрителя ждет яркий зрелищный спектакль с разножанровыми танцами и настоящими находками в оформлении, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель муздрамы Наталья Волкова. – В целом, мы соскучились по зрителям, работы очень много. А следующая премьера ждет нас уже 15 октября.

На сцене - звездный состав муздрамы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наивная комедия, так заявлен жанр спектакля «Счастливый случай», но за всеми этими шутками и танцами стоит главная мысль - «На что мы тратим свою жизнь?» Однажды может так оказаться, что все, о чем ты мечтал и к чему стремился, только пыль, иллюзия и пошлость. Именно пошлость, пожалуй, та самая красная нить спектакля, вокруг которой все и вращается. Кстати, слово «пошлость» - одно из немногих не имеет перевода на английский язык. Вся мировая словесность билась над его определением. Владимир Набоков перевел его как «жажду блеска». Вот эта жажда блеска и довлеет над всеми героями постановки.

Художник-постановщик, заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко, представил два кардинально различных оформления для каждого из актов. Интересным решением было включение между эпизодами постановки фрагментов из популярных сериалов 90-х прошлого века, то самое «мыло», которое хлынуло на наши экраны, когда Советский Союз бился в агонии. Наверное, большинству зрителей тогда тоже жизнь героев сериала казалась сказочно прекрасной, а своя жизнь – пустой и серой.

Наивная комедия "Счастливый случай" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но стоит попасть за кулисы этой жизни и видишь – все обман. Титулы и гербы – куплены, статусы – липовые, дворцы – и те в долг, а тот, кто казался другом, только и ждет, как бы попроворнее обобрать тебя. И вот тогда окажется, что верная жена с непутевой дочкой, да твой старый диван и есть твои сокровища, о которых только можно мечтать.

Помните слова Короля из «Золушки»? «Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым». И хочется добавить, что этому не помогут никакие миллионы, если внутри у тебя пустота, а предел мечтаний – новый Порш и общество принца.

Наивная комедия "Счастливый случай" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Зрители будут рады встретиться с настоящими звездами драмтеатра – Русланом Слабуновым, Виталием Юсуповым, Инной Гвоздиковой, Анной Костельниковой. А для артиста-вокалиста Александра Черного, сыгравшего по иронии режиссера негра, это первая чисто драматическая роль.

Премьера наивной комедии состоится 24 сентября.

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