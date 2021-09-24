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Здоровье24 сентября 2021 11:50

Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 сентября 2021 года: За все время Covid-19 побороли 50 817 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 сентября 2021 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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4708. За сутки в Республике у 370 человек выявили пневмонии

4708. За сутки в Республике у 370 человек выявили пневмонии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 64562 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 23 сентября проведено 1223 исследования, из них выявлено 458 случаев заболевания и у 73 пациентов диагноз COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 9037 пациентов, выписаны – 50817 человек, умерли – 4708.

За сутки в Республике у 370 человек выявили пневмонии.

- Это на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 168. Всего на лечении 3283 пациентов с пневмониями, из них 1082 - на кислородной поддержке (плюс 107 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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