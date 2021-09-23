Глава ДНР вручил спасателям Республики ключи от 40 квартир

Среди обладателей новых квартир те, кто потерял жилье в результате обстрелов, многодетные сотрудники МЧС, а также молодые специалисты. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 23 сентября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил ключи от квартир в отремонтированном многоквартирном доме сотрудникам МЧС Республики. На церемонии присутствовали глава МЧС Алексей Кострубицкий и руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

- Накануне дня создания МЧС ДНР с огромной радостью вручаем ключи от квартир сотрудникам, – обратился Денис Пушилин.

Он уточнил, что среди будущих обладателей новых квартир те, кто потерял жилье в результате агрессии со стороны ВСУ, многодетные сотрудники МЧС, а также молодые специалисты.

Глава ДНР особо отметил серьезную нагрузку на спасателей.

- Мы знаем только по сентябрю, сколько было непростых операций, на какие непростые объекты приходилось выезжать. Это и Докучаевскй флюсо-доломитный комбинат, и нефтебаза, и шахта имени Засядько, и объекты в Ясиноватой. Туда прилетают снаряды со стороны Украины, а вам приходится спасать человеческие жизни, - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что личный состав и руководство ведомства проявляют высокий профессионализм, смелость и отвагу, выполняя свой долг. И пожелал спасателям, чтобы в новых квартирах было тепло и уютно, и чтобы в доме не умолкал детский смех.

Глава МЧС Алексей Кострубицкий поблагодарил руководителя государства за содействие в решении жилищного вопроса.

После торжественного перерезания ленты Денис Пушилин вместе с новыми жильцами осмотрел одну из квартир дома.

Денис Пушилин вместе с новыми жильцами осмотрел одну из квартир дома. Фото: АГ ДНР

Работы по реконструкции бывшего здания общежития, переданного в сферу управления МЧС ДНР, начались в сентябре 2020 года. За это время была полностью заменена кровля здания, выполнена стяжка полов по всем этажам, установлены металлопластиковые оконные блоки, изготовлены и установлены балконные площадки, смонтированы система отопления, магистральные линии по системам водоснабжения и водоотведения, выполнены работы по облицовке и утеплению наружных стен здания.

Напомним, что 26 сентября 2014 года было принято решение о создании МЧС ДНР.

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