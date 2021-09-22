Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 сентября 2021 года: Больше 50 тысяч человек переболели СOVID-19

Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические меры в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР был диагностирован еще у 727 человек. При этом у большинства диагноз был установлен путем проведения исследований анализов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— 21 сентября проведено 1559 исследований, из них выявлено 617 случаев заболевания (39,6 %) и у 110 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

При этом за данный отчетный период 426 человек сняли с учета в медучреждениях с полным выздоровлением и был зарегистрирован 31 летальный случай.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР всего было выявлено 63 479 инфицированных COVID-19, из них 8 632 продолжают получать лечение, 50 202 человека побороли болезнь, смертельных исходов – 4 645.

Тем временем в ЛНР диагностировали 11 703 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение получают 1 676 пациентов, 8 849 человек выздоровели, летальных случаев зарегистрировали 1 178.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать профилактические и санитарно-гигиенические меры. Держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещения мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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