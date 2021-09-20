Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 сентября 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят 7827 пациентов

За сутки в Республике у 252 человек выявили пневмонию Фото: Александр ГЛУЗ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 62 143 пациентов. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- 19 сентября исследования на COVID-19 не проводились, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) находятся 7 827 пациентов, выписаны – 49749 человек, летальных случаев – 4567.

За сутки в Республике у 252 человек выявили пневмонии.

- Это на 64 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 109. Всего на лечении 3084 пациентов с пневмониями, из них 1 015 - на кислородной поддержке (плюс 85 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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