Самые интересные моменты XXIII фестиваля кузнечного мастерства в Донецке

Молодожены - Ольга и Дмитрий Ларины - участники старинного кузнечного свадебного обряда на фестивале Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Открытие XXIII Международного фестиваля кузнечного мастерства началось с презентации новой кинетической фигуры «20 лет спустя», которая посвящена 20-летнему юбилею парка. Нужно отметить, что с каждым разом фигуры становятся все сложнее и интереснее.

Основатель Парка кованых фигур и организатор ежегодного фестиваля Виктор Бурдук поздравил всех с открытием очередного фестиваля и представил очередную свою работу – кованый круг, на оси которого синхронно вращаются 38 элементов. Погода в Донецке выдалась солнечная и безветренная и поэтому роль ветра, приводящего в движение вращающиеся элементы фигуры, выполнял мощный вентилятор. Открытие фигуры дончане приветствовали аплодисментами.

А все-таки она вертится! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Открытие Виктором Бурдуком новой кинетической фигуры в честь 20-летия Парка кованых фигур Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Гости из Москвы - Дмитрий и Татьяна Спировы - подняли флаг фестиваля Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Зрелище захватывающее. Серебристые лопасти вращаются и сияют на солнце. А ведь это нужно было рассчитать их вес! Очень необычная фигура, - восхищается дончанка Юлия Саловская.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это уже третья работа из серии кинетических фигур, которая пополнит аллею «ХХI век – Время. Состояние. Рок».

Честь поднять флаг фестиваля была предоставлена московскому кузнецу Спирову Дмитрию и его жена - Татьяне.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы приехали в Донецк впервые и восхищены городом - его уютом, искренностью людей,а еще, конечно, впечатлены размахом фестиваля, - сказали "Комсомолке" гости. - Хочется, чтобы у вас уже наступил настоящий мир.

Еще одной традицией фестиваля является высечение первой искры одним из кузнецов, от нее зажигают свои горны другие кузнецы. В этот раз их приехало на фестиваль немало, и не только из ДНР, но также из ЛНР и России.

Высечение первой искры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- У нас в Луганске есть тоже подобный парк, но, конечно, не настолько масштабный, как в Донецке, - рассказывает кузнец из Луганска Владимир Смелянский. - Рады побывать у вас на празднике. Благо, пересечение границ уже не настолько сложное, у нас на границе ДНР-ЛНР только паспорта проверили и все. А вскоре совсем таможню уберут и это правильно. Какие границы могут быть между Донецком и Луганском?

Кузнецы из Луганска - Владимир Смелянский и Олег Безуглов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классе и выковать себе на память сердечко, розочку или что фантазия подскажет.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Перед дончанами выступил конный клуб «Татерсаль», продемонстрировав грациозный танец на лошадях. Аллея мастеров в этом году была, как никогда, разноплановая. Здесь были представлена изделия ручной работы из дерева, шерсти, стекла, кожи. А на Медовой аллее можно было продегустировать мед и выбрать себе по вкусу.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Выступление конного клуба "Татерсаль" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В самый разгар праздника состоялся традиционный кузнечный свадебный обряд. Он уходит корнями в глубокое прошлое Руси. В маленьких селах не везде были священники и кузнецы, как самые уважаемые люди, исполняли их обязанность – венчали молодых. Молодожены Ольга и Дмитрий Ларины - оба из Донецка и оба - инженеры. Ольга – инженер-архитектор, а ее муж – инженер группы технического аудита.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Приняли решение участвовать в этом обряде без сомнений! Весело, круто и жарко. Впечатления незабываемые, - смеются Ольга и Дима.

Виктор Бурдук выковал для молодых солнышко – оберег семейной жизни, перед этим закалив его огнем и водой, чтобы никакая нечистая сила не помешала счастью молодых. Пришлось и жениху кувалдой поработать.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Это в нашей семье один из любимых праздников, в нем истинно донецкий характер, - говорит дончанин Михаил Сдвижков.

Михаил Сдвижков с женой не пропускают ни один фестиваль Фото: Юлия АНДРИЕНКО

До самого вечера тысячи людей стекались в парк целыми семьями. Народ пробовал кузнечную кашу – братчину, ковал монетки на счастье, а также имел возможность посмотреть рыцарские турниры и спортивно-силовое шоу серебряного призера чемпионата мира по борьбе на поясах, легендарного силача - Дмитрия Халаджи.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А завершился фестиваль молебном в часовне Святых Космы и Дамиана.

XXIII фестиваль кузнечного мастерства в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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