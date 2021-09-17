Народный артист России Владимир Стеклов в Донецке: На границе нас встретили очень тепло, хотя, надеемся, что этих границ вовсе не будет

Народный артист России Владимир Стеклов в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецк все чаще стали приезжать именитые артисты из России. Если в первые годы войны каждый визит прославленного гостя проходил практически на государственном уровне, то сейчас не редкость, когда в Республику едут в рамках гастролей по России, а концерты организовывают на коммерческом уровне. Одни выступления и спектакли проходят спокойно, без большой огласки. А другие – вызывают бурную реакцию народа, зачастую положительную.

Так получилось и в этот раз. В столицу Донецкой Народной Республики пожаловал Народный артист России Владимир Стеклов. Он выступит на сцене Центра славянской культуры в постановке «Анна Каренина». Актер Московского Современного Художественного Театра сыграет Каренина.

За день до спектакля мы договорились пообщаться с Владимиром Александровичем в гостинице, в которой он остановился. Предварительно спросили у организатора Романа Смотрова: «О политике говорим или гость не хочет?» Такой уточняющий вопрос, можно сказать, обязательный. Ведь есть гости, которые на отрез отказываются говорить на тему политики. Но не в этот раз. Из трубки был слышен голос самого Стеклова: «Говорим, а почему нет?»

Актер спустился в гостиную ровно в назначенное время. Подходя, досматривал видео с просьбой от младшей дочери. Трехлетняя Арина попросила папу купить в Донецке игрушку - птеродактиля.

- И где мне его найти? – задался вопросом Стеклов. – Ну ничего, может и поищем где-нибудь. А еще дочь, провожая меня сюда, спросила: Папа, а как тебя привезут? Просто детский вопрос без задней мысли. С женой переглянулись, мне аж как-то не по себе стало.

До нашей встречи Стеклов успел побывать на могиле Первого Главы Республики Александра Захарченко. Отдал дань памяти. Потом встретился с защитниками из «Спарты».

- Времени очень мало, но столько планов, что боюсь - все не успеть, ведь завтра мы выступаем здесь, а на следующий день уже в Луганске. Хочу побывать на месте гибели Захарченко, навестить раненных военнослужащих в госпитале, а может и на аэропорт получится съездить к ребятам.

- Давно были в Донецке в последний раз? Как по вашим ощущением, изменилось что-то?

- Я здесь бывал часто. Был здесь и в советское время, и после развала Союза - до нынешней войны в Донбассе. Мне еще не удалось пообщаться со многими людьми, чтобы понять реальную картину. Приехали мы поздно, а когда вышли на завтрак, я спросил у Руслана (директор Московского Современного Художественного Театра): «А где война?» Промелькнула такая мысль. Я понимаю, что на самом деле война есть, но впечатления отличные. Очень европейский город, невероятно чисто. На границе встретили очень тепло, хотя, надеемся, что этих границ вовсе не будет.

Я нахожусь на сайте «Миротворец». Уже после того, как Крым стал нашим, я ездил в Киев по работе. Когда меня спрашивали, был ли я в Крыму, я всегда отвечал, что бывал там и скрывать это не собираюсь. Однажды и-за этого меня внесли на «Миротворец». Сюда я приехал тоже осознанно. А согласился на это еще до того, как узнал о том, что попал в списки «Миротворца». Хотя некоторые мои коллеги отказываются ехать в Донбасс. И я не могу их заставлять. И осуждать не могу, так как это их выбор. В октябре мы поедем в Сирию. Там тоже не все так просто.

- Сегодня утром были ранены трое мирных жителей на севере Донецка, в нескольких километрах от этого места.

- Я понимаю, что война идет. И я обязательно побываю в местах, отдаленных от центра. Я хочу посмотреть полную картину, ведь и в Москве будут спрашивать – что и как? Наши знакомые и друзья уже пишут: «Как там?»

- Вы понимаете, что в какой-то мере вы рискуете своими зарубежными проектами, побывав здесь и открыто выразив свою позицию?

- Вы правы. Риск такой существует. Но раз мы здесь, значит - мы здесь. Как бы это ни звучало. До пандемии у нас были параллельные репетиции - «Мастер и Маргарита» и «Раскольников». Были гастроли в Германии – два проекта. В Америке и Канаде – показывали «Анну Каренину». И тут шарахнула первая волна коронавируса. Но и американская сторона, и европейские страны, ждут нас. У меня есть обязательства по договору, люди билеты не сдают.

- Как далась подготовка к роли, которую вы играете в спектакле? Были какие-то трудности?

- Когда я стал перечитывать произведение, я поразился, что половина первого тома вся на французском, так как знать говорила на этом языке. Я запутался окончательно. А потом мне подсказали прочитать инсценировку Михаила Булгакова, которую он делал для Московского Художественного Театра. Там 47 действующих лиц. Каренина я на сцене никогда не видел. Видел только экранизации. Мне очень нравится этот персонаж. Анна его характеризует: «Это не человек, это министерская машина». Но для меня это человек со своей болью, со своей огромной и страстной любовью к Анне. В финале он говорит Бронскому: «Вы можете смешать меня с грязью и сделать меня посмешищем света, но я никогда ее не брошу». Мне это было понятно. Я надеюсь, что это понимает и зритель.

- Наш театр привез к вам российского тепла. В Донецке «Анну Каренину» мы покажем в 55-й раз. Это юбилейный показ. Уложить Толстого в два часа очень сложно, но у нас это получилось. Мы постарались выдержать главную сюжетную линию. Для меня, как директора и для наших артистов, это принципиальная поездка. Мы считаем, что Донецкая и Луганская Народные Республики были и есть Российской Федерацией, - добавил директор Московского Современного Художественного Театра Руслан Банковский.

Артист навестил раненных защитников и пострадавших от обстрелов жителей

После беседы с журналистами директор созванивается с командиром батальона «Спарта». Через пятнадцать минут Владимир Жога (позывной – «Воха») приезжает ко входу гостиницы. Гости из России вместе с командиром «Спарты» собираются посетить раненных военнослужащих в травматологии, а затем отправиться в бывший донецкий аэропорт.

Народный артист России Владимир Стеклов вместе с командиром Спарты в Республиканском травматологическом центре Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Возьмете с собой «Комсомолку»? – спрашиваем.

- С большим удовольствием, - говорит Стеклов и обращается к Вохе. – Вот только можно ли в аэропорт?

- Туда поедем сами, без прессы. Много машин не нужно. А в больницу – можно и вместе, - отвечает командир «Спарты». Мы воспринимаем это с пониманием.

Уже через несколько минут нас встречают в Республиканском травматологическом центре. Вместе с медиками Стеклов проходит в палату, где лежит Виктор - раненный военнослужащий, который подорвался на мине и лишился ноги.

- Можно с вами сфотографироваться? – спрашивает пострадавший.

- Да, конечно, давайте я присяду к вам, - отвечает Стеклов.

- Нет, давайте лучше я привстану, - говорит военнослужащий, опираясь на костыли.

- Выздоравливайте. Это главное. Чтобы все было хорошо, - желает актер всем, кто находится в палате и направляется дальше.

В Донецке Стеклов навестил раненного военнослужащего Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке Стеклов навестил раненного военнослужащего Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Народный артист России Владимир Стеклов в Республиканском травматологическом центре Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом же отделении, в соседней палате, лежит девушка, которая получила ранение в День освобождения Донбасса - 8 сентября. Узнав об этом, актер попросил провести к ней. Девушка была удивлена.

- Как же так получилось? – спросил Народный артист дончанку.

- Я живу на улице Стратонавтов, недалеко от аэропорта. 8 сентября была в Иверском монастыре. Начался обстрел... я получила ранения в руку, грудную клетку и живот, - говорит Юлия. – Вот теперь потихонечку восстанавливаюсь. Спасибо врачам, которые оказывают помощь.

- Желаю вам скорейшего выздоровления, - говорит Стеклов и по просьбе девушки присаживается рядом с ней для совместного фото.

Актер с жительницей Донецка, получившей ранение 8 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Перед тем, как сесть в машину и направиться в аэропорт, актер передает послание своих коллег.

- Мои коллеги-актеры, близкие люди попросили передать вам, что вы здесь больше Россия, чем мы там. Так и есть. И я присоединяюсь к этим словам. Мы очень довольны, что мы здесь – в Донецке.

Стеклов мог стать первым актером, который снимется в составе экипажа

4 апреля 2000 года в 9 часов 02 минуты в России был осуществлен запуск космического корабля. В составе экипажа должен был быть участник космических полетов - актер Владимир Стеклов. Кроме регламентных и ремонтных работ на борту станции «Мир» планировалась съемка эпизодов художественного фильма «Тавро Кассандры». Кинооператорами собирались стать командир и бортинженер корабля.

Подготовку Владимир Стеклов начал 7 июня 1999 года. Он прошел ее в полном объеме - 900 часов. Для актера был изготовлен скафандр. 25 февраля 2000 года он был допущен к полету медкомиссией. Старт планировался на 4 апреля. 11 марта актер отыграл свой крайний перед полетом спектакль – «Записки русского путешественника». Однако в самый последний момент было решено приостановить проект - космонавты улетели вдвоем, без Стеклова.

- Сейчас в России работают над фильмом, в котором актриса по-настоящему полетит в Космос. Более двадцати лет назад вы также готовились к полету в Космос и могли стать первым туристом, побывавшим там...

- Я готовился к этому полтора года. За месяц до отправления нашей экспедиции, как и обычно, туда отправляется грузовой корабль, который доставил топливо, воду и личные вещи. Каждый может взять с собой два с половиной килограмма личных вещей. Жена отправляла туда вещи, которые могли помочь мне психологически, они впоследствии сгорели, так как спустя время было принято решение затопить орбитальную станцию «Мир». Что-то сгорело в плотных слоях, а какие-то обломки утонули в Тихом океане.

- Хотелось потом, спустя годы, полететь в Космос как актер? Возникало такое желание?

- Ни как актер. Я готовился к полету, как полноценный космонавт. Я сдал экзамены на отлично. Мне хотелось заниматься этим серьезно. Контракт у меня был на 60 суток. Увы. Сейчас ситуация совершенно иная. А еще - другие возможности.

Спектакль «Анна Каренина» состоится 18 сентября в Центре славянской культуры. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с антрактом. Справки и информация о билетах по телефону: 071-30-30-111

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