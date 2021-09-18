Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 сентября 2021 года: Число заболевших с начала пандемии перевалило за 62 тысячи

Порядка 49 тысяч жителей Республики переболели коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республики выявили 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— 17 сентября проведено 527 исследований, из них выявлено 226 случаев заболевания (42,9 %) и у 83 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Также за отчетный период с учета в медучреждениях сняли 271 пациента с полным выздоровлением, еще 13 не смогли побороть болезнь.

Таким образом, всего в Республике уже зарегистрировано 62 143 случая заболевания COVID-19. Из них лечение продолжают 7 827 человек, выздоровели 49 749 пациентов, летальных случаев зарегистрировано 4 567.

Тем временем в ЛНР число заболевших COVID-19 пересекло рубеж в 11 тысяч. Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 8 524 человека. На амбулаторном и стационарном лечении находится 1 541 пациент. Зарегистрировано 1 108 летальных случаев.

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости, Минздрав рекомендует местным жителям соблюдать профилактические меры. В общих чертах советуют держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещения мест большого скопления людей и носить маску в общественных местах.

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