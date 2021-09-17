Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 сентября 2021 года: COVID-19 побороли больше 49 тысяч жителей Республики

36,1% тестов на коронавирус, сделанных накануне 16 числа, дали положительный результат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки на лечение от коронавирусной инфекции в медучреждения ДНР поступили 434 человека. У большей части пациентов диагноз подтвердился на основе результатов теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— 16 сентября проведено 922 исследования, из них выявлено 333 случаев заболевания (36,1 %) и у 101 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

При этом за сутки также сняли с учета с полным выздоровлением 227 человек и скончались еще 34 пациента по причине тяжелого течения болезни.

Таким образом, за весь период пандемии в Донецкой Народной Республике было выявлено 61 834 случай заболевания коронавирусом. Из них 49 478 человек выздоровели, 7 802 пациента продолжают лечение, 4 554 побороли болезнь.

Тем временем в ЛНР были подтверждены 11 042 случая заражения коронавирусом. Из них 1 498 пациентов продолжают лечение, вылечились 8 449 человек, летальных случаев 1 095.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. Советуют держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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