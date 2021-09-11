Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 сентября 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 7257 пациентов

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 395 жителей
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 10 сентября исследований коронавирус в ДНР выявлен еще у 395 жителей.
- 10 сентября проведено 777 исследований, из них выявлено 325 случаев заболевания и у 70 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.
С начала пандемии в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 59 787 случая заражения коронавирусом.
Из этого числа 48 133 человека выздоровели. Зарегистрировано 4397 летальных случаев. Лечение продолжают 7257 пациентов.
Всего на лечении 2700 пациентов с пневмониями, из них 925 на кислородной поддержке
Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что за сутки в Республике выявлен 225 случаев пневмоний, это на 20 случаев больше, чем за прошедшие сутки.
- Всего на лечении 2700 пациентов с пневмониями, из них 925 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.
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