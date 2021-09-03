Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 сентября 2021 года: За все время Covid-19 диагностировали у 57 711 человек, 46 210 – выздоровели

Лечение от коронавируса продолжают 7344 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у 346 жителей.

- За 2 сентября проведено 880 исследований, из них выявлено 313 случаев заболевания и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что 275 человек за сутки выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 33 летальных случая.

В Минздраве Республики рассказали, что по состоянию на 10.00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 57 711.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 4157 пациентов, выписаны – 46 210 человек, летальных случаев – 4157, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, за сутки выявлено 164 случая пневмоний, из них 126 госпитализировано.

- Всего на лечении 2596 пациентов с пневмониями, из них 921 на кислородной поддержке, - сказали в министерстве.

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