День Знаний в ДНР: «В 2014 году наши дети в школу не шли, а бежали!»

Когда-то казавшиеся скучными линейки, могут стать настоящим праздником Фото: Юлия АНДРИЕНКО

1 сентября и снова сеть пестрит шутками про День Знаний и мемчиками про «несчастных неудачников, которым пора в школу». Да что там говорить, мною самой когда-то было написано по этому поводу шуточное стихотворение:

Мои соболезнования

Запах астр, бантов шуршанье,

В бликах солнца кабинет,

Умноженье, вычитанье,

Менделеева портрет.

По доске скрип-шорох мела,

Теорема на руке,

Дездемона и Отелло,

Пенка рябью в молоке.

Выцарапыванье «двойки»,

Директрисы мощный бюст,

Строем марши, курсы кройки,

Пригоревшей булки хруст.

Годы школы вне забвенья

И признаюсь не тая,

Как вздыхаю с облегченьем,

Что иду туда не я.

Но так было до 2014 года, который разделил наши жизни на «до» и «после».

2014 год. Мы вообще не понимали, начнется ли учеба у наших детей.

Наша семья еще в июле выехала из-под обстрелов с Авдеевки и второй месяц жила на море в Мелекино. Здесь, в тихом морском селе дети, как и положено, 1 сентября пошли в школу. Мы, «наевшиеся» моря до оскомины, всей семьей пришли на школьную линейку. Идти в День Знаний в очередной раз на опостылевший пляж было невыносимо. Хотелось побыть, если не участниками, но хотя бы зрителями в третьем ряду этого праздника. Боже мой! Как же мы не любили раньше эти нудные школьные линейки с длинными речами приглашенных гостей и осыпающимися на жаре букетами!

А сейчас мой сын-восьмиклассник с такой завистью смотрел на этих сельских счастливчиков и уже не задавал вопросы: «А когда мы вернемся домой, и я продолжу учебу?»

Вот бы кажется повод пошутить-позлорадствовать, мол, вы все в школе, а я вот, везунчик, на море. Но не шутилось. И везунчиками мы себя не ощущали.

В школу мы смогли пойти только в октябре, переехав в Донецк и приступив с недельным опозданием к учебе. И вот тогда все мы, уже пришибленные войной и первыми жертвами, ощутили, что нас, наших детей лишают чего-то очень важного. А мы ничего с этим поделать не можем.

Это святое право любого ребенка - учиться Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тогда, в 2014 году, у детей Республики 1 сентября наступило 1 октября. И какой это был праздник! С каким нетерпением ждали его все – и учителя, и дети, и родители. Ни мемчиков тебе, ни глупых острот. Просто это было признаком жизни, ее важным симптомом. В нормальной жизни дети ходят в школу и вот у нас тоже нормальная жизнь, наши дети будут учиться. А значит все не безнадежно. Мы выживем. С каким-то особенным волнением выбирались букеты и наглаживались белые рубашки.

Наверное, всеобщее нетерпение вечером накануне 1 октября разделяли и те, кто погиб следующим утром на школьной линейке.

Снаряд украинской армии разорвался в 5 метрах от здания школы, в которой на тот момент находились 238 человек, в том числе 70 детей и 28 учителей. На территории школы погибли четыре человека, еще восемь получили ранения разной степени тяжести, семь из пострадавших доставлены в больницы. Осколками были повреждены оконные блоки здания школы на первом и втором этажах. Детей срочно спустили в укрытие. В это же утро был расстрелян микроавтобус №17, погибли 6 человек. Всего в этот день ранения различной тяжести получили 40 человек. Этим нам словно с ехидной усмешкой говорили: «Не радуйтесь! У вас нет будущего. Вы обречены!»

Но мы смогли, мы выстояли. С тех пор для меня День Знаний – это почти что ритуал. Это святое, посягать на которое, значит, посягать на будущее. Если этот день наступает без опозданий и проходит в букетно-нарядной суете, значит жизнь продолжается.

Как говорила одна мудрая учитель из Горловки: «Каждому ребенку положен стакан молока. И, когда его отнимают, что-то с этим миром не так».

Второй раз День Знаний перенесли, когда накануне 1 сентября убили Захарченко. Донецк тогда словно застыл от боли, а заказанные накануне пышные букеты дончане вместо школы несли к гробу Бати. В школу дети пошли 4 сентября. Не было праздника, не было радости встречи с учителями и одноклассниками, какая-то черная, неизмеримая по глубине, бездна потери поглотила все это. И мы не скоро смогли оправиться после этого, а принять это до сих пор не можем.

Поэтому я не могу шутить про этот день. Счастье, что есть школы. Что наши дети пошли туда и смогут учиться. Это сложно объяснить тем, кто никогда этого не терял – простого права нацепить 1 сентября белые банты, захватить купленный накануне вместе с родителями букет и с ватагой такой же нарядной детворы отправиться получать знания. Потому что, если лишают этого, значит лишают жизни, того самого стакана молока.

С началом нового учебного года, друзья!

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