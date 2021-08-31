«Он был для всех нас, как родной отец!» На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг»

На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

31 августа 2018 года в 17 часов 28 минут прозвучал взрыв в столичном кафе «Сепар» на бульваре Пушкина. В результате подлого теракта украинских спецслужб погиб Глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Донецко. На месте кафе – сейчас мемориал с портретами Бати. А на ступеньках стоит камень, на котором выбита надпись: «Здесь трагически погиб Глава ДНР, Герой Республики Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доненко».

Ежегодно сотни дончан собираются здесь, чтобы почтить память погибших. Ровно в 17.28 начинается возложение цветов.

На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дончане начали собираться около этого зловещего места с четырех часов вечера. Одни жители возлагали цветы и уходили, другие оставались, чтобы дождаться общего возложения. В начале шестого прибыли родители Александра Владимировича – Тамара Федоровна и Владимир Николаевич, затем приехали Глава Республики Денис Пушилин, вдова Захарченко – Наталья Захарченко. Приехали многие узнаваемые лица – политики, главы городов и районов, министры, военные... Все для кого, Александр Владимирович был, как родной.

- Это человек, который охранял нас. Оберегал нас. Он был за людей, за народ. Очень жалко, что его нет. Мы очень переживаем. Соседи просили передать цветы и от них. Мы все его очень любим. Всегда поминаем его, - рассказывает жительница Кировского района Тамара Филипповна. - Он был для всех нас как родной отец! Для нас и нашего Донецка. Для Донбасса. Он нам помогал, оберегал нас. Мой внук учился вместе с ним в техникуме. Раньше я Захарченко не сильно знала, а когда он стал Главой нашего государства, я его узнала больше. Его простота, его доброта... Мы были под его охраной. Нам не было страшно, несмотря на то, что нас убивали.

Первыми цветы возложили Глава Республики, вдова Александра Владимировича и его родители Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На место гибели пришли дончане. Поток людей казался бесконечным Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За несколько минут до возложения цветов все буквально замерли в ожидании. Возможно в эти минуты в мыслях каждого был свой Захарченко – кто-то вспоминал верного товарища, кто-то надежного друга, родители – сына, жена – мужа. У всех остались свои воспоминания, которые в эти минуты крутились в голове. Люди, которые не были лично знакомы с Захарченко вспоминали его доброту, тепло и харизму. Ровно в 17.28 загудели гудки заводов, сирены и клаксоны машин, зазвучала траурная музыка, у многих покатились слезы, которые до этого удавалось сдержать.

Поток людей с цветами направился к месту гибели. И поток этот казался бесконечным. Как и память о Бате.

Глава Республики Денис Пушилин с родителями Александра Захарченко - Тамарой Федоровной и Владимиром Николаевичем Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На месте гибели Александра Захарченко прошел траурный митинг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Читайте также

«Саша хотел, чтобы Донбасс процветал»: В Донецке почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

Со дня гибели Александра Владимировича прошло три года (подробнее)