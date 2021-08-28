Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 августа 2021 года: Число заражений COVID-19 перевалило за 56 тысяч

За 27 августа было проведено 1080 исследований на COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки медики выявили 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В зависимости от характера течения болезни, пациентов отправили на стационарное или амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 27 августа проведено 1080 исследований, из них выявлено 437 случаев заболевания (40,5%) и у 63 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в ДНР составляет 56 006. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 6719 пациентов, выписаны 45 213 человек, летальных случаев – 4074.

Тем временем в ЛНР увеличился ежедневный прирост больных коронавирусом. Каждый день в Республике выявляют больше сотни случаев заражения. Так, за прошедшие сутки на лечение поступили еще 114 пациентов.

В общем с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 8 791 жителя, из них на лечении находятся 906 пациентов, 7 023 человека побороли болезнь, летальных случаев зафиксировали 862.

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно рекомендует населению соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. В том числе держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске начали прививать от коронавируса пожилых людей

Столичная поликлиника использует для этого препарат Sputnik Light (подробнее)