«Убитых жителей хоронили на глубину 50-60 сантиметров»: В Первомайске продолжают извлекать останки жертв обстрелов украинской армии

На кладбище в Первомайске продолжают находить тела погибших жителей. Фото: Межведомственная рабочая группа

Сегодня, 25 августа, из стихийного захоронения в Первомайске извлекли останки еще 11 человек. Об этом сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

- В ходе обследования вскрытой могилы вблизи жилого массива Сокологоровка и Киселевского кладбища Первомайска представители группы подняли 11 останков. Всего за три дня работ было поднято 21 тело. Все останки принадлежат мирным жителям — жертвам войны, - сказала Сорока.

По воспоминаниям начальника Первомайской ритуальной службы Ольги Сираковской, ВСУ особенно сильно обстреливали центр города из артиллерии с 27 июля по 9 августа. Именно в эти дни и появилось стихийное захоронение в месте, которое наименее простреливалось.

- Были и погибшие, и фрагменты, и раненых было очень много. Сначала пытались возить на больничный городок, потом украинские военные стали бить по больничному городку. Его ж разбили, - вспоминает Сираковская.

Глава администрации Первомайска Николай Токарев рассказал, что хоронили убитых, заворачивая тела в полиэтилен или в одеяла.

- Хоронили на глубину 50-60 сантиметров. Если удавалось выкопать стандартную могилу, то хоронили в два яруса, - добавил он.

Жертвы агрессии ВСУ будут перезахоронены недалеко от мест раскопок, коммунальные службы уже приступили к сооружению мемориального комплекса.

Тем временем, Анна Сорока сообщила, что в захоронении на окраине Первомайска могут находиться останки около полусотни жертв.

- По первоначальным данным, здесь в 2014 году было захоронено около 90 человек. Но с течением времени часть из них перезахоронили родственники. Сейчас примерно оцениваем, что в захоронении лежат тела 40-50 человек, - сказала руководитель межведомственной рабочей группы.

Напомним, первое извлечение останков жертвы украинской агрессии представителями межведомственной рабочей группы было произведено 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района. 17 августа представители межведомственной рабочей группы извлекли из стихийного захоронения в Славяносербском районе останки девяти жертв агрессии ВСУ. Церемония их перезахоронения прошла на кладбище Славяносербска 20 августа. Останки восьми жертв агрессии ВСУ были извлечены из захоронения в Первомайске 23 августа.

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