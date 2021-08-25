Денис Пушилин: Гордость Донецка – в самоотверженных тружениках и воинах

Глава Республики вручил благодарность первому замглавы администрации Петровского района Юрию Плахутину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

25 августа Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил дончан и всех жителей Республики с наступающим праздником Дня города Донецка. Руководитель государства вручил благодарности гражданам, которые внесли личный вклад в развитие столицы.

- В этом году столице Донецкой Народной Республики исполняется 152 года. Это более полутора веков труда и созидания, мужества и отваги. Город-герой, город угля и стали, город миллиона роз – мы всегда будем его любить и защищать, - отметил Денис Владимирович. - На своем веку он повидал многое, но во все моменты истории его прославляли люди. Гордость Донецка – в самоотверженных тружениках и воинах, обладателях уникального донбасского характера.

Руководитель государства также отметил, что дончанам присуща особая сила духа, которая вдохновляет нас на подвиги. Она нужна, чтобы спускаться в забой, работать с расплавленным металлом, построить среди степи город-сад и защитить его от вооруженной агрессии Украины.

Глава Республики вручил благодарность начальнику отдела внутренней политики города Юлии Сницарь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Благодарности от Главы Республики за достижения в профессиональной деятельности получили руководитель администрации Калининского района столицы Василий Ткачук, начальник отдела внутренней политики города Юлия Сницарь, первый замглавы администрации Петровского района Юрий Плахутину.

Также награды вручали председатель Народного Совета Республики Владимир Бидевка и мэр Донецка Алексей Кулемзин. Среди тех, кого отметил градоначальник – коллектив Донецкой филармонии и донецкий кузнец Виктор Михалев.

Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий принял благодарность от градоначальника. Фото: Личный архив Александра Парецкого

- Мне очень приятно, что мой труд не остается незамеченным. С самого начала войны в Донбассе я делаю композиции из осколков от снарядов. Вот уже семь лет я превращаю этот смертоносный металл в что-то, что символизирует мир и добро. Почти в каждой моей работе есть розы – символ Донбасса. Они символизируют, что рано или поздно все плохое заканчивается... Розы – как стремление к миру сквозь войну. Ведь наши люди даже в воронки от снарядов недалеко от аэропорта садят цветы, в том числе и розы, - рассказал «Комсомолке» Виктор Петрович. - Осколки от снарядов мне привозят друзья-военные. И как бы хотелось, чтобы такого материала больше не было, чтобы снаряды больше не прилетали... Но, а пока, в моих силах лишь одно – переплавлять этот материал и делать из него композиции, которые подарят людям веру в мир.

Награды был удостоен донецкий кузнец Виктор Михалев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Свои работы заслуженный мастер народного творчества Республики дарил Иосифу Кобзону, Олегу Газманову, а сейчас Виктор Петрович готовит подарок Геннадию Онищенко.

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