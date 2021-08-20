Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 августа 2021 года: COVID-19 побороли 43 900 пациентов

За 19 августа медики провели 705 исследований на COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в ДНР на лечение от коронавирусной инфекции поступили 289 человек. При этом 202 пациента побороли болезнь. Зарегистрировано 19 летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— За 19 августа проведено 705 исследований, из них выявлено 246 случаев заболевания (34,9 %) и у 43 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР коронавирус был диагностирован у 53 375 жителей, на стационарном и амбулаторном лечении находятся 5 562 пациента, выписаны 43 900 человек, летальных случаев зарегистрировано 3 913.

Тем временем в ЛНР всего по состоянию на 20 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 8 116. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 6471 человек. Также с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 756 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. В том числе советуют держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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