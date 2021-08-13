Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 августа 2021 года: Лечение от Сovid-19 проходят 5 264 человека

За сутки в Республике у 177 человек выявили пневмонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 51 555 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 12 августа проведено 679 исследований, из них выявлено 247 случаев заболевания и у 88 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня находятся на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) 5264 пациентов, выписаны – 42493 человек, умерли – 3798.

За сутки в Республике 177 человек выявили пневмонии.

- Это на 19 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 99. Всего на лечении 2026 пациентов с пневмониями, из них - 781 на кислородной поддержке (плюс 62 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2243 пациент, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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