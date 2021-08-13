В ЛНР Народная милиция открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Украинским военные перемирие ни по чем. Фото: штаб ООС

Военные ЛНР из-за обстрела Республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции.

Противник один раз за сутки нарушил «перемирие» на линии соприкосновения с ЛНР. Обстрелу подверглись окрестности Калиновки.

- В связи с отсутствием адекватной реакции украинской стороны на задействованный нами координационный механизм, предусмотренный мерами по усилению режима прекращения огня, руководствуясь приказом главнокомандующего Народной милиции ЛНР, в целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потери украинских боевиков уточняются.

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