Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 августа 2021 года: За все время в Республике COVID-19 поболи больше 42 тысяч человек

За сутки в Республике у 195 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили 491 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 10 августа проведено 818 исследований, из них выявлено 328 случаев заболевания и у 163 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4828 пациентов, выписаны – 42230 человек, летальных случаев – 3756.

За сутки в Республике у 195 человек выявили пневмонии.

- Это на 14 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 129. Всего на лечении 1981 пациентов с пневмониями, из них 771 - на кислородной поддержке (плюс 65 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта этого года выявлено 2217 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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