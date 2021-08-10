ДТП на въезде в Донецк: В столкновении автобусов в Донецке пострадали 14 взрослых и 2 детей

В ДТП попали междугородние автобусы. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 10 августа, около 12 часов дня на въезде в Донецк на Макшоссе произошло столкновение между двумя автобусами. В результате пострадали 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

На место происшествия отправили подразделение МЧС Донецка. Фото: МЧС ДНР

— На линию «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автотрассе Донецк – Макеевка с участием пассажирского микроавтобуса «Донецк – Снежное», пассажирским автобусом № 111 «Донецк – Макеевка» и легковым автомобилем Nissan Almera, — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС зафиксировали последствия ДТП. Фото: МЧС ДНР

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены подразделения спасательного ведомства города Донецка. По прибытии было установлено, что в результате пострадали 16 человек, из них 2 детей. Они отделались ушибами конечностей.

Для спасения одной из пассажирок применялось специальное оборудование. Фото: МЧС ДНР

Еще у одной из пассажирок вследствие сжатия конструкции автобуса оказались зажаты ноги. Спасатели с помощью пневматического оборудования освободили ноги пострадавшей и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также уточняется, что из-за дорожного происшествия временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №11.

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