Житель донецкого поселка Трудовские Олег Корольчук: Люди устали бежать от войны

Кирилл с Назаром в жару спасаются купанием в бассейне. Но это щекочет нервы их родителям – до неспокойной Марьинки с полкилометра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Есть в Донецке поселок, где дыхание войны за семь лет противостояния не ослабевало ни на день. Поселок шахты «Трудовская» принял на себя артудар украинской армии еще раньше, чем столичный аэропорт превратился в горячую точку.

Трудовские – самый отдаленный от центра города прифронтовой поселок, куда раньше приезжали за самыми крупными яблоками, а сейчас только настороженно прислушиваются, когда слышат о нем.

От шахты-передовицы, в честь которой назван поселок, украинские гаубицы не оставили камня на камне. А одноименный рынок выжжен дотла фосфорными зарядами.

Война напоминает о себе с автостанции «Трудовская», павильон которой изрешечен как дуршлаг. Здесь на весь поселок несколько магазинов и одна аптека. Их окна забаррикадированы мешками с песком, чтобы смертоносный металл не летел в торговые залы.

Не уцелело ни одного дома Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СТРЕЛЯЮТ, КОГДА ВЗДУМАЕТСЯ

Местные жители Трудовские теперь называют аулом. Тропинки между россыпи терриконов заросли так, что проходишь с трудом.

На улице Карнавальной слышны выстрелы из пулемета. До переднего края обороны Республики всего несколько улиц. С Красной звезды виднеется желто-голубой флаг. С 2014 года там окопались украинские боевики.

- Детей в поселке много? - спрашиваю я женщину, торопливо несущую сумки с продуктами.

- Да. Несколько классов точно наберется. Они занимаются в школах Петровского и Киевского районов.

К дырам в воротах местные давно привыкли Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Далеко живут многодетные семьи?

- Вон в проулке ковер на заборе, - показывает попутчица. – В том дворе живет большая семья. Глава семейства работает бригадиром одной из строительных бригад «Красного Креста».

Как только я подошел к калитке, на скутере подъехал хозяин. Олег Корольчук, услышав от местной жительницы, что я - корреспондент «Комсомольской правды», любезно приглашает зайти.

ДВА РАНЕНИЯ ЗА ОДНО «ПЕРЕМИРИЕ»

В тени навеса из винограда на заборчиках висят горшки с петуньями. Тут же две фигурки гномов. О том, что я не где-то во дворе на побережье Черного моря говорит то, что на сказочных персонажах отметины от осколков. Одному из гномов и вовсе пуля оторвала нос.

Как только я подошел к калитке, на скутере подъехал хозяин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Со мной здороваются родители жены Олега.

- Внуки наказаны, - говорят они. – Со стороны подконтрольной Киеву Марьинки стреляли из пулемета, а они продолжали купаться в бассейне.

Отсюда до украинских позиций всего 500 метров. Марьинка начинается на противоположном берегу речки Осиновой, ставшей линией разграничения.

- Бывает, вояки незалежной на повышенных тонах общаются – все слышно, - продолжает Олег.

- Часто обстреливают?

- Каждый день. Бывает, трижды за сутки. К счастью, сейчас фосфором не поливают, но пускают в ход гранатометы АГС, крупнокалиберные пулеметы «Утес», минометы 82 и 120 калибра, а также автоматы Калашникова. Наиболее активны украинские военные - после 17.00.

Олег показал украинский «сапог», которым во время «перемирия» разорвало соседскую собаку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Спускаетесь в подвал?

- Нет. Может заспать. Прячемся в дом. Стены толстые, а на окна повесил на тройные навесы деревянные щиты, оббитые толстой резиной, которые выдерживают взрывные волны и не пропускают осколки. Для этого использовал бэушные транспортерные ленты, по которым в шахтах уголь выдают на-гора.

- На Трудовских практически в каждом дворе есть пострадавшие.

- Я был два раза ранен. Причем в это «перемирие». В прошлом году осколок гранаты АГС угодил в ногу. Из-за обстрела у соседей горел дом, а я им в тот момент помогал тушить.

Второй раз – чуть не умер. Это было уже в этом году. Теща Людмила Александровна спасла. Поздно вечером на спине под продолжающимся артобстрелом донесла меня до блокпоста. Военные сразу же мне остановили кровь, вкололи противошоковое и вызвали «скорую» (неотложка на Трудовские не едет – максимум до автостанции. – Авт.). Меня доставили в горбольницу №14, там рану на спине зашили. И уже в полночь домой меня привезли полицейские. Потому что был комендантский час.

НУЖЕН ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

У семьи Корольчук 2 собаки и 8 кошек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Много ли жителей осталось на Трудовских?

- Раньше многие жили в центре Петровского района. Поближе к Трудовским, чтобы чаще проведывать свои приусадебные участки. Но сейчас многие вернулись – люди устали бежать от войны.

- В поселке нет ни одной школы.

- Так с самого начала войны. Но хоть раньше детей возил школьный автобус, а сейчас местные власти на это не выделяют средств. Детей ведем до автостанции под пулями, садим на рейсовый, а после школы встречаем. У нас дети уже не маленькие, а если первоклашки, а бабушек с дедушками нет, то непонятно как люди выкручиваются. Работы на Трудовских нет никакой.

- Знаю, что украинские снайперы целятся в мирных жителей, в пожарные машины и мусоровозы.

- Даже по животным стреляют. Буквально неделю назад на улице Марка Озерного люди вывели пастись корову, украинский снайпер убил ее. Кормилица только теленка родила. Одна пуля попала в ногу, вторая – в шею. Снайпер сидел на Щуровском терриконе в Марьинке. Оттуда оптика блестела.

- Как боретесь со стрессами?

- На всех окнах у нас иконки приклеены. Это успокаивает жену – она беременна третьим сыном – и тещу. Еще у нас восемь кошек и две собаки. Лично я черпаю силы в своей работе. Помогать людям пострадавшим от обстрелов – это то, что здорово подпитывает.

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