Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 августа 2022 года: Медики за сутки провели почти тысячу исследований на COVID-19

В ДНР продолжается вакцинация пациентов от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики ДНР обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение от COVID-19 поступили 396 человек. При этом 150 пациентов выписались из медучреждений. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 4 августа проведено 899 исследований, из них выявлено 290 случаев заболевания (32,3%) и у 106 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 10 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

По актуальным данным, в ДНР с начала пандемии коронавируса было подтверждено 49 325 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4909 пациентов, выписаны 40 765 человек, летальных случаев – 3651.

В связи с увеличением числа заболевших, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. Советуют соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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