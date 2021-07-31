В Абхазии уникальной наградой за волонтерство награжден помощник депутата Народного Совета ДНР Оксана Грубальская

На фото слева направо - замначальника штаба Черноморского Казачьего Войска Абхазии Надежда Горяйнова, секретарь Общественной палаты Республики Абхазия Гульнара Кичба, начальник наградного отдела Исхан Агумава, Оксана Грубальская и Вадим Мироненко. Фото: Вадим МИРОНЕНКО

Полномочный представитель Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» в ДНР Оксана Грубальская получила награду «Герой волонтерского и общественного труда».

Это уникальный знак отличия, который разработан специальной комиссией Черноморского Казачьего Войска Абхазии. Общественная награда вручается гражданам Республики Абхазия, а также иностранным гражданам за особые волонтерские и общественные трудовые заслуги перед народом, бескорыстный и безвозмездный труд, оказание помощи нуждающимся и проведение гуманитарных акций.

На золотой звезде изображена ладонь как символ руки помощи и защиты. Белый цвет на креплении означает социальное и гуманитарное волонтерство, синий цвет – событийная помощь, а красный символизирует спасение.

Знак «Герой волонтерского и общественного труда». Фото: Вадим МИРОНЕНКО

Оксана Грубальская с 2014 года занимается волонтерством и оказывает всяческое содействие в сотрудничестве между ДНР и Абхазией. Именно поэтому для вручения награды ее пригласили в город Сухум - в Общественную Палату Республики Абхазия.

- Моя поездка в Абхазию стала возможна исключительно благодаря Вадиму Мироненко и его друзьям, Римме и Тимуру Кварчия (семья ветеранов абхазской войны), неоднократно помогавших Донбассу, - делится впечатлениями Оксана. – С начала войны Абхазия оказывает Донбассу гуманитарную помощь: продукты, амуниция, военная форма, теплые вещи. Многие казаки стали добровольцами, есть ребята, отдавшие жизнь за нашу свободу. Каждый год на Новогодние праздники в зимний Донецк прибывают солнечные мандарины. Но, только лично проехав на машине весь маршрут, я поняла, как не просто организовать доставку таких подарков. В моих глазах эти люди совершают подвиг ради наших детей. Награда стала для меня полной неожиданностью! От имени Донбасса я поблагодарила весь народ Абхазии за помощь и моральную поддержку. Они пережили войну и понимают нас, как никто. Их страна, сама еще до конца не восстановилась от последствий войны, а народ протянул руку помощи. Это дорогого стоит. Это пример настоящей дружбы народов.

Награду вручал Войсковой Атаман Черноморского Казачьего Войска Абхазии Вадим Мироненко.

- Знак «Герой волонтерского и общественного труда» был задуман ветераном Отечественной войны народа Абхазии Эсмеральдой Аршба, - рассказал Вадим Мироненко. – Эти сильная женщина с вниманием относилась к чужим бедам и не раз занималась организацией подарков в Донбасс. К сожалению, она не успела закончить задуманное, поэтому мы подхватили ее инициативу, и первая награда была посмертно вручена именно Эсме. Это единственная в мире награда подобного рода и получают ее люди, которые исключительно безвозмездно оказывают помощь там, где необходимо.

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