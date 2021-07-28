Именно равноапостольный князь Владимир стал инициатором Крещения Руси - поворотного события в истории всех славянских народов. Фото: сайт Главы ДНР

В День крещения Руси в ДНР учредили новую государственную награду - орден Святого Владимира. Соответствующий указ подписал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом говорится на официальном сайте лидера страны.

- Князь Владимир расширил границы своей державы от Черного и Азовского морей до Балтийского, от Карпат до самой Волги. Христианство объединило Киев, Новгород, Рязань и Смоленск, скрепило их в единое государство. К этой дате мы учредили в Республике орден Святого Владимира. Считаю, что это восстановление исторической традиции, - сказал по этому поводу Денис Пушилин.

Руководитель государства также напомнил, что данную награду учредила еще Екатерина Вторая и присваивали ее за военные и гражданские заслуги.

Как выглядит отличительный знак нового времени, пока еще не известно. Указ еще только предписывает утвердить статут, описание и изображение нового ордена.

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