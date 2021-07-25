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Политика25 июля 2021 19:50

Украинские боевики планировали сбросить с беспилотника два боеприпаса по центру Луганска

Военные народной милиции предотвратили теракт, который планировали украинские спецслужбы
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Беспилотником управляли сотрудники отдельного украинского центра сил специальных операций «Запад». Фото: anna-news.info

Беспилотником управляли сотрудники отдельного украинского центра сил специальных операций «Запад». Фото: anna-news.info

Украинский центр сил специальных операций «Запад» планировал с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) совершить теракт в центре Луганска. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске сообщил офицер пресс-службы Управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

НА БОРТУ БЫЛО ДВА САМОДЕЛЬНЫХ БОЕПРИПАСА

Ударный беспилотник неприятеля перехватили бойцы народной милиции. БПЛА совершил жесткую посадку в окрестностях Металлиста Славяносербского района. По рассказам очевидцев, размах крыла приземлившегося беспилотника составляет больше двух метров. На крыле отчетливо виден сине-желтый украинский флаг.

Александр Мазейкин сообщил, что беспилотник нес на борту два самодельных боеприпаса, которые обезвредили саперы народной милиции.

- Нашими специалистами были изучены данные с бортового компьютера, получен маршрут полета ударного беспилотника и фиксированные координаты мест сброса двух боеприпасов в районе республиканской администрации и театральной площади Луганска. Таким образом теракт против мирного населения Республики был предотвращен, - рассказал офицер оборонного ведомства.

Он добавил, что БПЛА был перехвачен и принудительно посажен благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы народной милиции. Для этого специалисты применяли станцию «Тритон».

РАЗВЕДКА ЛНР УСТАНОВИЛА ОРГАНИЗАТОРОВ

Беспилотником управляли сотрудники отдельного украинского центра сил специальных операций «Запад».

- Во время проведения разбирательства по этому факту нашей разведкой установлены должностные лица этого центра, ответственные за выполнение операций в зоне ответственности отдельной тактической группировки ВСУ «Север», - отметил представитель народной милиции.

Он рассказал, что эти лица с 2018 года проходят подготовку по совершенствованию навыков управления беспилотниками, изготовлению самодельных взрывных устройств, осуществляют планирование, проведение терактов и диверсий с применением БПЛА.

- Действия этих преступников противоречат нормам международного права, понятиям морали, гуманизма и человечности. Никто из них не может рассчитывать на прощение, каждого настигнет справедливое наказание, - сказал офицер пресс-службы.

Перемирие в Донбассе действует формально. Оно должно регулироваться пакетом дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники. Но на деле украинская сторона продолжает демонстрировать, что «Минск» ей – не указ.

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