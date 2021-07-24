Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 июля 2021 года: Лечение продолжают 3407 пациентов

Коронавирус в ДНР выявили еще у 230 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 230 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 23 июля проведено 575 исследований, из них выявлено 203 случаев заболевания и у 27 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки 84 человека побороли болезнь. Зарегистрировано 19 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 46 667 жителей Республики. Из этого числа – 39 732 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3528 летальных случаев. Лечение продолжают 3407 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлен 2081 пациент, ранее переболевший Covid-19.

-За сутки выявлено 145 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 104. Всего на лечении 1379 пациентов с пневмониями, из них 622 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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