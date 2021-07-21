Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 июля 2021 года: За время пандемии Covid-19 заболели больше 46 тысяч человек

За сутки в Республике у 143 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 46 035 человек.

- За 20 июля проведено 558 исследований, из них выявлено 147 случаев заболевания и у 79 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 3 127 пациентов, выписаны - 39 435 человек, летальных случаев - 3473.

За сутки в Республике у 143 человек выявили пневмонии.

- Это на девять случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 119. Всего на лечении 1234 пациента с пневмониями, из них 568 - на кислородной поддержке (плюс 49 за сутки), - говорится в сообщении.

Между тем, с 18 марта выявлен 2081 пациент, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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