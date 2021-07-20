Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 июля 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 39 279 человек

За сутки в Республике у 134 человек выявили пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 45 799 человек.

- За 19 июля проведено 602 исследования, из них выявлено 149 случаев заболевания и у 73 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 3065 пациентов, выписаны - 39 279 человек, умерли - 3455.

За сутки в Республике у 134 человек выявили пневмонию.

- Это на 82 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 104. Всего на лечении 1210 пациентов с пневмониями, из них 547 - на кислородной поддержке (плюс 42 за сутки), - говорится в сообщении.

Между тем, с 18 марта этого года выявлено 2080 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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