«Если встретишь Бога, расскажи, что как» - Владимир Скобцов посвятил стих Петру Мамонову

Мамонов на съемках фильма `Иерей-Сан` Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Русская культура понесла большую утрату - от нас ушел Петр Мамонов.

Мамонов родился и вырос в районе Трубной площади и Косого переулка, самых хулиганских районах Москвы. До этого в его родном дворе рос и взрослел Владимир Высоцкий. Дома были книги и музыка, во дворе послевоенная жизнь простого народа.

Такими рвущимися надвое и были песни Мамонова, которые заняли особое место в истории русской музыки. Ведущая "Музыкального ринга" Тамара Максимова назвала это "причудливым переплетением элементов традиционного рока, джаза и народных напевов, построенным на парадоксе". Если не лучший, то уж точно самый харизматичный шоумен своего времени, Петр Мамонов внезапно распускает группу "Звуки му", снимается в фильмах "Игла" с Виктором Цоем, и "Такси-блюз", лауреате Каннского кинофестиваля.

Он пробует себя в театре, но все больше тяготеет к абсолютно индивидуальному творчеству. Затем Петр Мамонов открыл для себя православие и православие открыло Петра Мамонова.

Каким мы его запомним - бунтарем, философом, музыкантом, артистом покажет время. Можно сказать лишь одно - в своей жизни артист Петр Мамонов сыграл самого себя.

х х х

Поклонись порогу, трогай понемногу,

в никуда дорога, разменяй пятак.

Стужа души лижет, навострить бы лыжи к огоньку поближе, да сгорел кабак.

Ни святых, ни выжиг, это сами мы же, небо здесь пониже, только выжить как?

Каиновы страсти, да Петровы снасти, да не с нашим счастьем, вот и весь пустяк.

Лишь глаза святые, да ступни босые, да дела пустые, да чумной барак.

Вправо быть невинным, влево быть повинным, только ветер в спину - прямо и никак.

Поклонись порогу, трогай понемногу, скатертью дорога, разменяй пятак.

Прямо от порога в рай бежит дорога, если встретишь Бога, расскажи, что как.

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