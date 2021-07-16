Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 июля 2021 года: За сутки заболело 217 жителей, выздоровело – 247

За сутки выявлено 217 зараженных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 217 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 15 июля проведено 471 исследование, из них выявлено 137 случаев заболевания и у 80 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки 247 человек побороли болезнь. Зарегистрировано 11 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 45 378 жителей Республики. Из этого числа – 39 097 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3427 летальных случаев. Лечение продолжают 2854 пациента.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 2079 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

- За сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 7 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 75. Всего на лечении 1146 пациентов с пневмониями, из них 510 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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