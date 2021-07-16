«Нашли деревянный ящик и решили его открыть»: В Макеевке в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадал подросток

Парень получил минно-взрывную травму. Фото: Алексей Дегтярев

17-летний житель Червоногвардейского района Макеевки получил травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Двое подростков нашли деревянный ящик с металлическими запирающимися задвижками. Вместо того, чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, ребята решили его открыть. После внезапной вспышки последовал взрыв, - рассказали правоохранители.

Парень получил минно-взрывную травму, проникающее ранение правого глаза, внутри левого глаза присутствие инородных тел и множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки.

- Юноша был прооперирован и сейчас проходит лечение в РТЦ Донецка, - сообщили в МВД ДНР.

В полиции напомнили, что при находке подозрительных предметов необходимо сразу же сообщить в правоохранительные органы – по номеру 102. Трогать, вскрывать, передвигать такие предметы – категорически запрещается.

- Необходимо более ответственно подходить к охране жизни и здоровья своих несовершеннолетних детей, уделять большее внимание правилам безопасности, - говорит начальник сектора по делам несовершеннолетних Макеевского ГУ МВД ДНР Елена Крючкова. - Стараться предотвратить все возможные ситуации, которые могут повлечь причинение детям телесных повреждений.

Правоохранители настоятельно рекомендуют больше времени проводить с детьми, интересоваться их жизнью и времяпровождением.

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