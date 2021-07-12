Ситуация на линии фронта обостренная: Украина устраивает провокации в Донбассе

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало последствия обстрелов в Гольмовском архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Добрым утро сегодняшнего дня не выдалось для жителей северной окраины Горловки. Около 5 часов утра киевские силовики открыли огонь по поселку Гольмовский. Применялось артиллерийское орудие. Всего было сделано пять выстрелов.

Ситуация на линии фронта обостренная. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

В результате без электроэнергии остались больше трех тысяч абонентов. На место сразу же выехала бригада Горловского РЭС. Несмотря на то, что ремонт пришлось бы проводить в зоне прямой видимости с позиций киевских силовиков, устранить поломку удалось, но только спустя четыре часа.

Ситуация на линии фронта обостренная. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Однако это временная мера. Энергетики не успели оценить все повреждения на линии электропередач и подстанциях. Приступить к их устранению планировалось, как только это позволит ситуация на линии фронта.

Кроме того, зафиксированы повреждения в 8 домах и 1 школе по улице Школьной и Гагарина. Преимущественно урон на себя забрали остекления зданий, но есть более существенные последствия – повреждения балкона и газопровода низкого давления по двум адресам. Также возле одного из домов под огонь попали два автомобиля ВАЗ 2110 и ВАЗ 2107. Информация о пострадавших не поступала.

Ситуация на линии фронта обостренная. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

ВСУ оставили тысячи человек без света, повредили дома, школу и два автомобиля. Последствия могли бы быть плачевнее. Силовики хотели применить беспилотник для корректировки огня, но он был сбит военнослужащими Народной милиции ДНР при попытке пересечения линии боевого соприкосновения.

Ситуация на линии фронта обостренная. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Следующий шаг защитников Республики не заставил себя долго ждать. Они подавили боевую активность боевиков ответным огнем. В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие ДНР открыли ответный огонь с помощью вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями. Противник понес боевые потери – один военный погиб, а еще один был ранен.

Ситуация на линии фронта обостренная. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

— На фоне прибытия президента Украины Зеленского в Германию и планируемой встречи с президентом США Байденом, украинская сторона продолжает формирование «образа жертвы» в условиях, якобы, агрессии со стороны Народных республик, при этом, используя единственный, по их мнению, действенный метод - совершение провокаций, — считает официальный представитель Народной милиции ДНР.

Стоит отметить, что перед тем, как дать отпор ВСУ, Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня делало запрос о задействовании координационного механизма для установления «режима тишины». Но он в очередной раз был проигнорирован украинской стороной.

Ситуация на линии фронта обостренная. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Согласно условиям дополнительных мер контроля перемирия, сторонам конфликта запрещено использовать какое-либо вооружение в Донбассе. При этом они имеют право при ряде условий открыть ответный огонь. В особенности, если речь идет об угрозе безопасности мирного населения, как это произошло сегодня.

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