Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 июля 2021 года: За сутки 323 жителя республики вылечились от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 156 жителей. 14 человек умерли от опасной инфекции. За это время 323 жителей выписались после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 473 исследования, из них выявлено 106 случаев заболевания (22,4 %) и у 50 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 44534. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 3681 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 37484. Летальных случаев – 3369.

Также за сутки выявлено 93 случая пневмоний, на 21 случай больше, чем за предыдущий день. 76 человек госпитализированы. Всего на лечении 1092 пациента с пневмониями, из них 533 на кислородной поддержке (+31 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2077 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в ДНР ожидают очередную партию вакцины от коронавируса. Более 50 тысяч человек записались на вакцинацию.

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