«Таких вопросов мне давно никто не задавал»: Денис Пушилин рассказал, какие вопросы ему задавали ребята из многодетных семей Республики

Глава ДНР встретился с многодетными семьями Республики. Фото: denis-pushilin.ru
После встречи с многодетными семьями Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, какие вопросы ему задавали ребята.
- Таких вопросов мне давно никто не задавал. Любимый мультик? Любимая игрушка? Любимая музыка? Мальчишек и девчонок из многодетных семей интересовали мои увлечения, и даже как я стал Главой, - написал руководитель государства на в своем телеграм-канале. - Трудно себе представить, на сколько вопросов приходится отвечать их родителям ежедневно, если в семьях пятеро и более детей.
Денис Пушилин встретился с многодетными семьями Республики. Фото: denis-pushilin.ru
Денис Владимирович отметил, что во время встречи с многодетными семьями он заметил, что как бы сложно ни приходилось многодетным родителям, глядя на их лица, совершенно очевидно: они – счастливы.
- Республика должна создавать все условия для того, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. Потому что сильное государство невозможно без крепкой семьи, - подчеркнул Глава ДНР.
Напомним, Глава Донецкой Народной Республики вручил многодетным семья Республики государственные награды - знаки отличия «За заслуги в воспитании детей».
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