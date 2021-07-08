«Восхищен вашим гражданским подвигом»: Глава ДНР вручил многодетным семьям Республики госнаграды

В семье Владислава и Инны Дудкиных 11 детей. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики, в День семьи, любви и верности, встретился с многодетными семьями, которые воспитывают пятерых и более детей. Денис Пушилин вручил им государственные награды - знаки отличия «За заслуги в воспитании детей». Об этом сообщили на официальном сайте руководителя государства.

- Искренне восхищен вашим гражданским подвигом. Потому что воспитание детей – это подвиг в любое время, а сейчас особенно, - говорит Денис Владимирович. - Именно такие счастливые и дружные семьи являются истинным образцом любви, взаимного уважения и преданности друг другу. Вы храните семейные ценности, на которые Великая Россия всегда опиралась.

Глава ДНР вручил многодетным семьям Республики госнаграды. Фото: denis-pushilin.ru

Знак отличия «За заслуги в воспитании детей». Фото: denis-pushilin.ru

По словам Пушилина, большая семья – это, безусловно, большая ответственность, но прежде всего – бесценный дар.

- В таких крепких многодетных семьях, как ваши, всегда царит атмосфера любви и взаимовыручки. Вы храните и передаете лучшие семейные традиции, воспитываете в своих детях самые ценные черты характера: отзывчивость, щедрость, милосердие, доброту. И эти качества становятся для детей ориентиром на всю дальнейшую жизнь.

В семье Владислава и Инны Дудкиных 11 детей. Фото: denis-pushilin.ru

Лидер государства подчеркнул, что сильное государство невозможно без крепкой семьи.

- Крепкая семья – это ежедневный труд всех ее членов. И пример ваших семей вдохновляет на этот труд, - сказал Глава ДНР.

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