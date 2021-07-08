«Вопросы были уровня ученых-историков»: Донецкая команда «Наследники Победы Донбасса» добыла победу на Всероссийском молодежном форуме в Питере

Донбасс занял почти весь пьедестал. Первое место взяла команда из Донецка, а третье место - у школьников из Ровеньков. Фото: архив Сергея Перча

Команда «Наследники Победы Донбасса», состоящая из воспитанников Донецкого военного лицея им. Г.Т. Берегового и юнармейцев из Донецкой гимназии № 70, привезла абсолютную победу с Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг», проходившего в Санкт-Петербурге с 30 июня по 2 июля 2021 года.

О том, как это было, рассказал «Комсомолке» сотрудник воспитательного отдела военного лицея Сергей Перч.

- Это был уже XI форум, а мы принимаем в нем участие с 2018 года. За это время в копилке лицея: призовые места в отдельных конкурсных номинациях и 2-е общекомандное место на Форуме-2019, - рассказывает Сергей Иванович. – В прошлом году мы тоже готовились к поездке, но помешала пандемия. Да и в этом году до конца было неясно – поедем или нет. То, что легло на плечи организаторов, сложно представить, но в итоге – все получилось. В этом году тема форума была посвящена 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Подготовка к форуму длилась больше полугода. Фото: архив Сергея Перча

Но перед тем, как донецкие ребята сели в поезд, направлявшийся в Питер, им предстояла непростая подготовка. Сначала - отбор достойнейших, были выбраны трое лицеистов первого курса и трое гимназистов, из которых две – девочки. Затем репетиции, съемка видеоролика об Александре Невском, режиссером которого выступила сотрудник воспитательного отдела военного лицея Марина Слюсаренко. А еще – изучение детьми всех исторических вех, связанных с именем великого полководца. С костюмами детворе помог театр «Донбасс-Опера».

- В Питер мы ехали с огромным багажом и не только знаний, ведь везли костюмы для выступления, а еще – мечи, рогатину. Наш видеоролик прошел во второй тур, и теперь мы должны были его показать уже на сцене. Кроме того, приняли решение, что наши дети на форуме будут в форме лицея, а юнармейцы – в своей форме. Ведь мы представляем Республику, поэтому никаких кроссовок и джинсов. Но привезти это все, а затем отгладить после дороги, было непросто, - вспоминает педагог. – Конечно, очень волновались. У нас ведь лицей с усиленной военно-физической подготовкой, мы регулярно принимаем участие в спортивных состязаниях и там я за наших парней спокоен. А тут историческая тематика. Участники форума подобрались сильные – команды из Санкт-Петербурга, Выборга, Старого Оскола, Новомосковска, Козельска, Магнитогорска. Донбасс представляли мы и команды из Луганска и Ровеньков.

Команды на форуме были сильные, но Донецк оказался лучшим. Фото: архив Сергея Перча

Биографию Александра Невского – человека, сохранившего русскую государственность – детвора выучила на зубок, пересмотрела все передачи и фильмы об этой исторической личности.

- Считаю, это была для них настоящая прививка патриотизма. Но, если по биографии Александра Невского мы выучили все, то вопросы, касающиеся наград его имени, были непростыми, - признается Сергей Иванович. - Ведь орден Александра Невского единственный, который существовал и во времена Российской Империи, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. А, соответственно, были кавалеры этого ордена. Нужно было их знать, за что они были награждены и т.д. Готовились мы едва ли не с нового года и ребятам я сказал: «У нас должен быть не страх, а спортивный азарт. Мы просто обязаны приехать и показать все, что можем».

Форум проходил в Историческом парке «Россия – моя история». В первый день участников ждала викторина по станциям. На каждой станции – своя тематика и нужно правильно ответить на максимальное количество вопросов.

Многие вопросы были уровня ученых-историков, но тем интереснее. Фото: архив Сергея Перча

- Вопросы были такого уровня, что даже учителю истории показались бы сложными, но мы справились. А на следующий день нас ждала защита исследовательской работы, которую готовил наш воспитанник - Владислав Горелов. Работу мы высылали в Питер накануне, а теперь нам отводилось всего пять минут на ее защиту, - говорит Сергей Иванович. - Тема работы была - «Не в силе Бог, а в правде» - о защите русских воинов высшими силами, заступничестве Бога и тут мы проследили аналогии от времен Александра Невского до истории нашего ополчения. Военные, державшие оборону на Саур-Могиле в августе 2014 года, встречались с нашими лицеистами и рассказывали, как вызывали огонь на себя и как чудом выжили в той страшной мясорубке.

А на следующий день дончане представили на сцене драматическую постановку «Александр Невский в канун битвы на Чудском озере» и покорили своим выступлением зрителей и жюри.

И хотя каждый соревновательный день длился с утра и до 18.00, дончане успели побывать на экскурсиях в Усть-Ижоре и Петропавловской крепости, посетили Александро-Невскую Лавру, где приняли участие в молебне перед мощами святого благоверного князя Александра Невского (покровителя Санкт-Петербурга), посмотрели военно-историческую реконструкцию Невской битвы, покатались на речном трамвайчике, увидели «Аврору».

С реконструкторами. Фото: архив Сергея Перча

- Участники форума были настолько сильными, что до самого финала мы не знали, кому же достанется победа, - рассказывает Сергей Иванович. - Сколько было радости, когда объявили итоги. Мы взяли первое место, команда из Старого Оскола – второе, а третье досталось - ученикам ровеньковской гимназии. Нашей команде вручили Стяг победителя ХI Всероссийского молодежного военного-исторического форума «Александровский стяг» и цветной принтер, которые мы и привезли в Донбасс. Впереди у нас новые планы и, я верю, что все заложенное в наших ребят, обязательно даст свои добрые всходы в их будущей жизни.

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