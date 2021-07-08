Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 июля 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят больше четырех тысяч человек

За сутки в Республике у 81 человека выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 44 168 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 7 июля проведено 591 исследование, из них выявлено 106 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4033 пациента, выписаны - 36 794 человека, летальных случаев - 3341.

За сутки в Республике у 81 человека выявили пневмонию.

- Это на 18 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 60. Всего на лечении 1090 пациентов с пневмониями, из них 514 - на кислородной поддержке (плюс 18 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего в мире на утро 8 июля 186 213 417 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 425 142 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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