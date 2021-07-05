Родион Мирошник: В Контактной группе по Донбассу вся бурная энергия 87-летнего Кравчука уходила «в свисток»

Мирошник констатировал, что Кравчук не имел отношения к формированию украинской позиции по переговорам. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Отсутствие главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука на Минских переговорах не скажется на их ходе. Об этом заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник на своей странице в соцсети.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Кравчук по состоянию здоровья не сможет принимать участие в заседаниях Контактной группы до конца лета.

- Отсутствие Кравчука лишь изменит украинский «медийный хор». 11 месяцев присутствия Кравчука в Контактной группе по Донбассу не принесло ни одной даже минимальной договоренности в переговорном процессе. Потому и потерь от его отсутствия в нем быть не может, - считает Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что вся бурная энергия 87-летнего украинского политика уходила «в свисток», практически ежедневно замусоривая очередными вбросами информпррстранство вокруг конфликта в Донбассе. И в этом, была, и видимо, остается, его основная функция.

Мирошник констатировал, что к формированию украинской позиции по переговорам в Контактной группе Кравчук отношения не имел, за нее отвечали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя украинской делегации на переговорах Алексей Резников.

- Кравчуку достаточно понимания «рамки», куда нужно дуть, а опыта секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии у него более чем достаточно, чтобы родить очередной призыв «В Минск мы больше не поедем!» или «Этот Минск выполнить невозможно!» - добавил Мирошник.

В итоге на переговорах придется чаще бывать Алексею Резникову, страхуясь иногда «лекционной поддержкой» нардепа Александра Мережко. В медийном поле Резников будет чаще выходить на ток-шоу, а подпоет ему спикер украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович, что на содержательной стороне переговоров совершенно точно не отразится.

- Информационный фон по «Минску» останется в той же самой канве, лишь немного изменятся голоса, - констатировал представитель ЛНР.

Тем временем, Алексей Арестович сообщил, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце и может прекратить участие в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, но об этом он объявит сам.

- Уходя на эту операцию, он попросил меня персонально ничего не сообщать, кроме факта операции, оставить это его частным делом. Когда он выйдет с больничного и реабилитационного периода, он сам прокомментирует - будет ли он дальше главой ТКГ, может ли он принимать участие в заседаниях и когда, - отметил спикер делегации Киева в КГ.

Кстати, очередное заседание Контактной группы запланировано на среду, 7 июля. Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс по всем блокам вопросов. Так считает пресс-секретарь делегации ДНР на переговорах по Донбассу Владислав Московский.

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