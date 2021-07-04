Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 июля 2021 года: Медики диагностировали COVID-19 менее у 100 человек

В ДНР снизился ежедневный прирост больных COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно результатам исследований, проведенным 3 июля, за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию удалось диагностировать у 96 жителей ДНР. Кроме того, в указанный период сняли с учета после выздоровления 89 пациентов и зарегистрировано 14 летальных случаев.

— За 3 июля проведено 144 исследования, из них выявлено 59 случаев заболевания (41,0%) и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — сообщили в Минздраве Республики.

Всего с начала пандемии заболевших COVID-19 на территории ДНР зарегистрировано 43 707. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4 226 пациентов, выписаны после выздоровления 36 179 человек, не смогли побороть болезнь – 3 302.

Тем временем в Луганской Народной Республике также обновилась статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. С начала пандемии подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики зарегистрировано 5282. Из них полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста в общей сложности 4547, лечение получают 249 человек, летальных случаев – 486.

В связи с тем, что в Республиках продолжается рост заболеваемости коронавирусом Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации. В том числе советуют держать социальную дистанцию, чаще проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и носить маску в общественных местах.

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